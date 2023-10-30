Diduga Korsleting, Rumah di Perum Beji Permai Depok Kebakaran

DEPOK - Sebuah rumah di Perumahan Beji Permai Tanah Baru, Beji, Kota Depok mengalami kebakaran pada Senin (30/10/2023) sore. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

"Bagian yang terbakar ruang tamu sebuah rumah. Diduga korsleting listrik," kata Plt. Kabid PO Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo dalam keterangannya.

Denny menambahkan, tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran tersebut. Satu unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api.

"Korban nihil. Pengerahan unit satu dari Pos Walikota dan 3 personel," ujarnya.

Sementara itu, nilai kerugian akibat kebakaran yang melahap atap rumah tersebut belum diketahui.

(Arief Setyadi )