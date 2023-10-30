Kiai Depok Gelar Istigasah untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

DEPOK - Sejumlah santri dan kiai di Kota Depok, Jawa Barat, menggelar istigasah untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di ajang Pilpres 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Assa'adah, Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat.

Momen tersebut digelar bertepatan dengan Hari Santri Nasional atau HSN. Pengasuh Pondok Pesantren Assa'adah yang juga tuan rumah, K.H Abdul Mujib mengatakan, HSN adalah apresiasi dari pemerintah terhadap perjuangan para ulama dan santri dalam memerdekakan dan mempertahankan Indonesia.

"Itu merupakan perjuangan para ulama dulu dalam menjaga negara dan menjaga agama," katanya dikutip pada Senin (23/10/2023).

Kemudian, menurut Abdul Mujib, dari beberapa pasangan capres dan cawapres, yang memiliki visi misi dalam program menjaga negara, maupun agama ada pada sosok Ganjar-Mahfud. Atas dasar itulah, pihaknya menggelar doa bersama dan istigasah untuk kemenangan mereka di Pilpres 2024.

"Semoga Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD dimenangkan oleh Allah, bisa mengemban amanat sebagai presiden dan wakil presiden pada periode 2024-2029, untuk bisa melaksanakan dua hal itu tadi," harapnya.

Dalam istigosah tersebut para kiai dan bunyai melakukan deklarasi dan dukungannya kepada pasangan capres dan cawapres Ganjar-Mahfud.

"Kami para kiai dan bunyai pengasuh pondok pesantren dan pimpinan majelis taklim se kota Depok, dengan ini memilih dan siap memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 - 2029. Semoga Allah SWT memudahkan langkah perjuangan dan meridhoi kita semua," kata dia dalam deklarasinya.

Sementara itu, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, Gatot Eddy Pramono yang hadir pada agenda tersebut mengapresiasi istigasah yang diinisiasi ulama dan santri.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga memiliki latar belakang pesantren, kami apresiasi atas doa bersama ini," katanya.

Saat ini sedang berlangsung kontestasi politik yang suhunya panas, sehingga perlu dijaga dan jangan sampai panasnya suhu politik dibiarkan saja. "Kita buat dia menjadi sejuk," ucap Gatot Eddy.