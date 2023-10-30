Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kiai Depok Gelar Istigasah untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:53 WIB
Kiai Depok Gelar Istigasah untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Kiai di Depok gelar istigosah doakan kemenangan Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024. (Ist)
A
A
A

 

DEPOK - Sejumlah santri dan kiai di Kota Depok, Jawa Barat, menggelar istigasah untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di ajang Pilpres 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Assa'adah, Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat.

Momen tersebut digelar bertepatan dengan Hari Santri Nasional atau HSN. Pengasuh Pondok Pesantren Assa'adah yang juga tuan rumah, K.H Abdul Mujib mengatakan, HSN adalah apresiasi dari pemerintah terhadap perjuangan para ulama dan santri dalam memerdekakan dan mempertahankan Indonesia.

"Itu merupakan perjuangan para ulama dulu dalam menjaga negara dan menjaga agama," katanya dikutip pada Senin (23/10/2023).

Kemudian, menurut Abdul Mujib, dari beberapa pasangan capres dan cawapres, yang memiliki visi misi dalam program menjaga negara, maupun agama ada pada sosok Ganjar-Mahfud. Atas dasar itulah, pihaknya menggelar doa bersama dan istigasah untuk kemenangan mereka di Pilpres 2024.

"Semoga Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD dimenangkan oleh Allah, bisa mengemban amanat sebagai presiden dan wakil presiden pada periode 2024-2029, untuk bisa melaksanakan dua hal itu tadi," harapnya.

Dalam istigosah tersebut para kiai dan bunyai melakukan deklarasi dan dukungannya kepada pasangan capres dan cawapres Ganjar-Mahfud.

"Kami para kiai dan bunyai pengasuh pondok pesantren dan pimpinan majelis taklim se kota Depok, dengan ini memilih dan siap memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 - 2029. Semoga Allah SWT memudahkan langkah perjuangan dan meridhoi kita semua," kata dia dalam deklarasinya.

Sementara itu, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, Gatot Eddy Pramono yang hadir pada agenda tersebut mengapresiasi istigasah yang diinisiasi ulama dan santri.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga memiliki latar belakang pesantren, kami apresiasi atas doa bersama ini," katanya.

Saat ini sedang berlangsung kontestasi politik yang suhunya panas, sehingga perlu dijaga dan jangan sampai panasnya suhu politik dibiarkan saja. "Kita buat dia menjadi sejuk," ucap Gatot Eddy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement