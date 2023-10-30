Damkar Evakuasi Monyet Liar di Sawangan Depok

DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok melakukan evakuasi seekor monyet liar di atap rumah Pasir Putih Sawangan pada Senin (30/10/2023) sore.

"Jenis penyelamatan evakuasi monyet liar di atap rumah," ucap Kabid PO DPKP Depok, Denny Romulo.

BACA JUGA: Fit and Proper Test Calon Panglima Kemungkinan Dilakukan DPR Pekan Depan

Denny memastikan tidak ada korban dalam peristiwa monyet turun ke permukiman warga. Sebanyak satu unit ranger dan lima anggota dikerahkan.

"Pengerahan unit satu ranger dan jumlah personil 5 anggota UPT Bojongsari," jelasnya.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa peralatan yang digunakan untuk evakuasi monyet liar yakni grab stik, sarung tangan dan helm.

(Angkasa Yudhistira)