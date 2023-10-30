Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Evakuasi Monyet Liar di Sawangan Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:10 WIB
Damkar Evakuasi Monyet Liar di Sawangan Depok
Petugas Damkar evakuasi monyet liar di Sawangan Depok (Foto : Istimewa)
A
A
A

DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok melakukan evakuasi seekor monyet liar di atap rumah Pasir Putih Sawangan pada Senin (30/10/2023) sore.

"Jenis penyelamatan evakuasi monyet liar di atap rumah," ucap Kabid PO DPKP Depok, Denny Romulo.

Denny memastikan tidak ada korban dalam peristiwa monyet turun ke permukiman warga. Sebanyak satu unit ranger dan lima anggota dikerahkan.

"Pengerahan unit satu ranger dan jumlah personil 5 anggota UPT Bojongsari," jelasnya.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa peralatan yang digunakan untuk evakuasi monyet liar yakni grab stik, sarung tangan dan helm.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/510/3032908/usir-kawanan-kera-pakai-petasan-2-jari-petani-diamputasi-usai-meledak-di-tangan-KDIiJMk2mI.jpg
Usir Kawanan Kera Pakai Petasan, 2 Jari Petani Diamputasi Usai Meledak di Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/340/3002443/monyet-ekor-panjang-mengamuk-serang-bayi-dua-bulan-hingga-kritis-di-lebak-qEbF8d6j2e.jpg
Monyet Ekor Panjang Mengamuk, Serang Bayi Dua Bulan hingga Kritis di Lebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/525/2986528/monyet-liar-serang-warga-di-garut-1-orang-meninggal-dan-2-luka-luka-udPk8wA77t.jpeg
Monyet Liar Serang Warga di Garut, 1 Orang Meninggal dan 2 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/525/2977520/gerombolan-monyet-serbu-kota-bandung-pakar-itb-tanda-tanda-bencana-alam-dahsyat-QjVOyw2oSg.jpg
Gerombolan Monyet Serbu Kota Bandung, Pakar ITB: Tanda-Tanda Bencana Alam Dahsyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/525/2976887/kawanan-monyet-berkeliaran-di-rumah-warga-diskar-bandung-harus-dilumpuhkan-iNj60nOOuT.jpg
Kawanan Monyet Berkeliaran di Rumah Warga, Diskar Bandung: Harus Dilumpuhkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/338/2910700/monyet-liar-turun-ke-permukiman-di-bojongsari-dievakuasi-damkar-depok-DrOeIw6G24.jpg
Monyet Liar Turun ke Permukiman di Bojongsari, Dievakuasi Damkar Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement