Kebakaran di Kalideres, 13 Unit Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Api

JAKARTA - Kebakaran lapak plastik terjadi di Jalan Prepedan, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Senin (30/10/2023).

Pihak Damkar langsung menerjunkan 13 unit armada kebakaran ke lokasi.

"Peristiwa kebakaran, informasi dari warga yang mendatangi ke kantor sektor Kalideres," ucap Kasie Ops Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Syarifudin saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).

Dalam unggahan gambar akun @humasjakfire terlihat api sudah membesar di lapak. Api pun masih terlihat menyala hebat.

Dalam rekaman terlihat sejumlah orang berusaha mengamankan benda-benda berharga di lokasi. Adapun terlihat juga beberapa petugas berjibaku padamkan si jago merah.

"Waktu operasi di mulai pukul 20.26 WIB, masih dalam proses," ungkapnya.