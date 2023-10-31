Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Jelaskan Program Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin Terinspirasi dari Hidup Ganjar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |06:28 WIB
TPN Jelaskan Program Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin Terinspirasi dari Hidup Ganjar
Ganjar Pranowo bersama sang ayah (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Roby Muhamad mengatakan bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, menyiapkan program satu sarjana untuk satu keluarga miskin jika keluar sebagai pemenang di Pilpres 2024.

Dia mengatakan, program tersebut terinspirasi dari kisah hidup Ganjar yang lahir dari keluarga miskin. Kakak pertama Ganjar hanya lulusan SMA.

“Jadi program satu keluarga miskin satu sarjana ini memang penting dan menarik, salah satunya karena terinspirasi dari Mas Ganjar sendiri. Baru kakak kedua yang bisa kuliah, sehingga Mas Ganjar kuliah di UGM. Dengan kuliah ini berhasil mengangkat taraf kehidupan keluarga, itu salah satu latar belakang inisiatif,” kata Roby kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Roby mengungkap sebuah riset yang menyebut kalau salah satu cara ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga dengan melalui pendidikan. Menurut riset itu, kata Roby, semakin tinggi pendidikan, semakin mungkin keluarga tersebut bisa keluar dari keadaan kemiskinan.

“Mas Ganjar benar-benar percaya pendidikan ini kunci untuk keluar dari kemiskinan. Karena itu program satu keluarga miskin satu sarjana, harus ada, kemungkinan lebih besar naik kelas kehidupannya, penghidupannya. Penerapannya diharapkan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Ganjar Pranowo maju bersama Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Pasangan capres-cawapres Ganjar dan Mahfud MD didukung oleh PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura. Mereka telah resmi mendaftar ke KPU pada 19 Oktober lalu.

(Angkasa Yudhistira)

      
