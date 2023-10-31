Kemlu RI: Tidak Ada Korban WNI Terdampak Badai Otis Meksiko

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan tidak adanya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam badai dahsyat Otis yang menghantam resor pantai Acapulco di Meksiko pekan ini. Berdasarkan data KBRI Mexico City, terdapat 310 WNI berada di Mexico.

"Tidak ada WNI yang menjadi korban," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangannya Selasa (31/10/2023).

Dia mengatakan bahwa terdapat 2 WNI yang berdomisili di Guererro yang melaporkan bahwa tempat tinggal mereka mengalami kerusakan berupa atap bocor dan hotel tempat bekerja tidak beroperasi.

"Sementara, satu-satunya WNI yang berdomisili di Michoacan tidak mengalami dampak apa pun," katanya.

Selain itu, Dia mengimbau kepada para WNI untuk menghubungi hotline KBRI Mexico City dapat l melalui nomor +5215562985506 jika terjadi keperluan emergency.