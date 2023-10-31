Ternyata Ini Nama Asli Tuanku Imam Bonjol, Salah Satu Pahlawan Heroik Indonesia

JAKARTA - Ternyata ini nama asli Tuanku Imam Bonjol yang merupakan salah satu pahlawan terkenal di Indonesia. Pasalnya, dia memiliki jasa yang selalu diingat dalam melawan penjajahan Indonesia yakni Belanda.

Adapun Tuanku Imam Bonjol merupakan pahlawan nasional yang diangkat pada 6 November 1973. Ia adalah ulama, pejuang, dan pemimpin dalam Perang Padri (sebuah perang melawan Belanda) di tahun 1803 sampai 1838.

Ternyata ini nama asli Tuanku Imam Bonjol yakni Muhammad Syahab dan merupakan anak tunggal pasangan Bayanuddin Syahab serta Hamatun. Sosok Tuanku Imam Bonjol sudah dipandang bersahaja sejak dini, sebab keluarganya merupakan alim ulama.

Ayahnya, adalah alim ulama asal Lima Puluh Kota dan merupakan pedagang yang sering merantau. Tak heran bila ia pernah bersekolah di Sekolah Rakyat Desa (setingkat SD) di Malaysia pada tahun 1779.

Demi berjuang melawan penjajahan Belanda, Tuanku Imam Bonjol berniat menjadikan agama Islam sebagai media perjuangannya dan mendirikan Tarekat Naqsyabandiyah. Sementara itu, ia juga memimpin Perang Padri di bumi Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol wafat pada 6 November 1864 di Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara.