Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Nama Asli Tuanku Imam Bonjol, Salah Satu Pahlawan Heroik Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |07:10 WIB
Ternyata Ini Nama Asli Tuanku Imam Bonjol, Salah Satu Pahlawan Heroik Indonesia
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini nama asli Tuanku Imam Bonjol yang merupakan salah satu pahlawan terkenal di Indonesia. Pasalnya, dia memiliki jasa yang selalu diingat dalam melawan penjajahan Indonesia yakni Belanda.

Adapun Tuanku Imam Bonjol merupakan pahlawan nasional yang diangkat pada 6 November 1973. Ia adalah ulama, pejuang, dan pemimpin dalam Perang Padri (sebuah perang melawan Belanda) di tahun 1803 sampai 1838.

Ternyata ini nama asli Tuanku Imam Bonjol yakni Muhammad Syahab dan merupakan anak tunggal pasangan Bayanuddin Syahab serta Hamatun. Sosok Tuanku Imam Bonjol sudah dipandang bersahaja sejak dini, sebab keluarganya merupakan alim ulama.

Ayahnya, adalah alim ulama asal Lima Puluh Kota dan merupakan pedagang yang sering merantau. Tak heran bila ia pernah bersekolah di Sekolah Rakyat Desa (setingkat SD) di Malaysia pada tahun 1779.

Demi berjuang melawan penjajahan Belanda, Tuanku Imam Bonjol berniat menjadikan agama Islam sebagai media perjuangannya dan mendirikan Tarekat Naqsyabandiyah. Sementara itu, ia juga memimpin Perang Padri di bumi Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol wafat pada 6 November 1864 di Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020196/pahlawan-hak-hak-sipil-as-james-lawson-meninggal-pada-usia-95-tahun-vneLmk82oV.jpg
Pahlawan Hak-Hak Sipil AS James Lawson Meninggal pada Usia 95 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/337/2987022/tujuh-tanda-kehormatan-yang-diterima-jenderal-besar-soedirman-berikut-ulasannya-hYxaq2sXdA.jpg
Tujuh Tanda Kehormatan yang Diterima Jenderal Besar Soedirman, Berikut Ulasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/337/2985443/deretan-7-tanda-kehormatan-pahlawan-nasional-jenderal-besar-soedirman-Q7sS9v4diz.jpg
Deretan 7 Tanda Kehormatan Pahlawan Nasional Jenderal Besar Soedirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/337/2944443/kisah-letjen-tb-simatupang-anak-medan-yang-religius-dan-kritis-terhadap-bung-karno-TjxUBozcju.jpg
Kisah Letjen TB Simatupang, Anak Medan yang Religius dan Kritis terhadap Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/337/2944438/12-pahlawan-beragama-katolik-berikut-deretan-perjuangan-dan-jasanya-WLYpo7YzLV.jpg
12 Pahlawan Beragama Katolik, Berikut Deretan Perjuangan dan Jasanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/337/2918163/hari-pahlawan-momentum-bangkitkan-memori-kolektif-perjuangan-kemerdekaan-s50hsOeyHP.jpg
Hari Pahlawan, Momentum Bangkitkan Memori Kolektif Perjuangan Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement