Digugat Rp70,5 Triliun, KPU Tunggu Bahan Gugatan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari buka suara merespons kabar pihak yang menggugat KPU sebesar Rp70,5 triliun, terkait pendaftaran pasangan bacapres dan bacawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengaku akan menunggu bahan gugatan dari penggugat.

Hasyim mengaku enggan untuk merespon hal itu. Ia memilih menunggu apabila sudah ada panggilan dari pengadilan.

"Nanti kalau sudah ada panggilan dari pengadilan, ada bahan gugatannya, kita pelajari, sekarang belum tahu," kata Hasyim kepada wartawan, Senin (30/10/2023).

Hasyim juga enggan berkomentar terkait gugatan dari penggugat yang hingga bernilai Rp70,5 triliun. Ia kembali menegaskan bahwa KPU belum mengetahui persis terkait gugatan tersebut.

"Nanti kalau ada kita pelajar terus kemudian bagaimana menghadapi, sekarang belum bisa berkomentar," ungkapnya.