Jokowi Makan Siang Bareng 3 Capres, Sandiaga Uno: Sangat Menyejukkan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo makan siang bareng tiga bakal calon presiden (capres), yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan pada Senin (30/10/2023). Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi positif pertemuan tersebut.

Sandiaga menilai momen tiga capres makan siang bersama Presiden Jokowi sangat menyejukkan. Menurutnya, momen itu membuat bahagia publik yang menginginkan Pilpres 2024 berjalan kondusif.

"Sangat menyejukkan. Saya melihat itulah demokrasi Indonesia. Tidak mungkin ditemui di model demokrasi (lain) yang setiap acara pilpres biasanya calon presiden yang sedang berkompetisi saling bersitegang," ujar Sandiaga ketika ditemui di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

"Akan tetapi, di Indonesia kita disuguhkan sebuah pemandangan yang sangat membahagiakan, apalagi bagi para pemilih di bawah yang menginginkan pilpres ini berlangsung dengan sejuk, kondusif," sambungnya kemudian.