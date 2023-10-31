Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Surpres Jokowi Calonkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Komisi I DPR Gelar Rapat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |07:40 WIB
Surpres Jokowi Calonkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Komisi I DPR Gelar Rapat
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi I DPR RI dikabarkan akan menggelar rapat guna menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) terkait calon Panglima TNI pada hari ini, Selasa (31/10/2023). Hal itu dikonfirmasi oleh anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi.

Arwani berkata, rapat itu digelar guna membahas hal teknis proses seleksi calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, ia tak menjelaskan lebih detail lagi terkait rapat tersebut.

"Ya (Surpres calon Panglima TNI) segera di tindaklanjuti. Besok (hati ini) ada agenda rapat internal Komisi I, akan di bahas teknisnya," terang Arwani saat dihubungi, Senin (30/10/2023).

Untuk diketahui, Komisi I DPR mengakui telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat dikonfirmasi perihal informasi tentang Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang mengantarkan Surpres siang ini.

"Betul (sudah dikirimkan Surpres Calon Panglima)," kata Meutya saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (30/10/2023).

Halaman:
1 2
      
