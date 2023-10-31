Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Siapakah Sosok yang Dijuluki Jenderal Pembangkang di Era Soeharto?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:10 WIB
Siapakah Sosok yang Dijuluki Jenderal Pembangkang di Era Soeharto?
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik siapakah sosok yang dijuluki jenderal pembangang di era Soeharto. Lantaran, beberapa kelompok pembangkan ini telah menandatangani Petisi 50 yang diterbitkan pada 5 Mei 1980 di Jakarta.

Penandatanganan ini dilakukan karena Soeharto menganggap dirinya sebagai manifestasi Pancasila. Pernyataan tersebut membuat jenderal-jenderal ini geram dan menentangnya.

Lantas siapakah sosok yang dijuluki jenderal pembangkang di era Soeharto?Melansir berbagai sumber, salah satu sosok yang dijuluki jenderal pembangang di era Soeharto adalah Abdul Haris Nasution. Dia adalah mantan Menko Hankam dan Kepala Staf ABRI yang berani mengkritik kebijakan pemerintahan Soeharto.

Terdapat pula mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ali Sadikin, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, serta mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan Mohammad Natsir yang juga menyuarakan kritik terhadap rezim Orde Baru.

Para Jenderal Pembangkang ini juga tergabung dalam kelompok yang menandatangani Petisi 50. Para Jenderal Pembangkang ini juga tergabung dalam kelompok yang menandatangani Petisi 50.

Mereka menjadi oposisi terhadap pemerintahan Soeharto selama 13 tahun. Pasalnya kebijakan Soeharto dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan negara. Soeharto juga menjadikan Pancasila sebagai alat untuk mengancam musuh-musuhnya politiknya.

Halaman:
1 2
      
