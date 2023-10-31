Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Jenderal Yoga Sugomo yang Berani Minta Soeharto Tak Maju Pilpres 1988

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:54 WIB
Sosok Jenderal Yoga Sugomo yang Berani Minta Soeharto Tak Maju Pilpres 1988
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik sosok Jenderal Yoga Sugomo yang berani minta Soeharto tak maju Pilpres 1998. Lantaran, dia meminta Soeharto untuk tidak maju lagi dalam pemilihan umum Presiden tahun 1988.

Seperti yang telah diketahui bahwa sosok Soeharto pada saat itu sudah memimpin selama 22 tahun menjadi seorang kepala negara.

Di tahun 1988, Soeharto yang saat itu sudah berumur 67 tahun lantas ingin kembali maju dalam pilpres.Namun upanya Soeharto sempat dijegal oleh sosok Jendaral bernama Yoga Sugomo mengambil langkah bijak dan berani.

Lantas siapakan sosok jendral Yoga Sugomo sebenarnya? Dia adalah Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) merangkap sebagai Kepala Staf Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KasKopkamtib) pada 1980-1989.

Ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa.

Halaman:
1 2
      
