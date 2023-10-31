Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanah Bengkok di Purbalingga Disulap Jadi Agrowisata, Ganjar Sanjung Petani Milenial

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:26 WIB

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo berkunjung ke salah satu lahan bengkok milik Desa Karangpucung di Kecamatan Kartanegara, Kabupaten Purbalingga, Senin (30/10) malam. Ganjar pun menyanjung petani milenial yang mampu menyulap tanah bengkok menjadi agrowisata.

Tanah bengkok itu disulap menjadi agrowisata yang menghasilkan prosuk pertanian dan peterbakan. Ganjar langsung disambut oleh petani milenial pengelola tanah itu.

"Selamat datang di Agrowisata Artansi Chandra Kahuripan Pak Ganjar. Di sini kami mengelola aneka produk pertanian dan perikanan, mulai melon, sayur mayur, budidaya sapi, domba, kelinci, lele, jangkrik dan lainnya," ucap Tri Bowo Pangestika, penggerak Agrowisata Artansi.

Bowo kemudian menjelaskan bagaiman proses budidaya pertanian dan peternakan itu. Kepada Ganjar, Bowo juga menjelaskan bahwa dirinya juga menggandeng petani lain untuk menjadi petani yang menguntungkan.

"Kami ada 10 kelompok dan anggotanya ada 150 lebih. Kami memanfaatkan tanah bengkok desa seluas enam hektare dan dikelola untuk pertanian dan budidaya peternakan," ucapnya.

Bowo juga menjelaskan budidaya di tanah tersebut cukup menjanjikan, misalnya saja jika terdapat musim panen melon maka akan langsung ludes terjual. Bowo juga mengaku kewalahan menangani permintaan pasar.

"Kami punya empat green house untuk budidaya melon hidroponik. Kami kelola dengan teknologi sederhana yang kami sebut NFT. Satu green house bisa menghasilkan satu ton dan biasanya dua hari setelah panen selalu habis. Kami sampai kewalahan melayani permintaan pasar," ucapnya.

Bowo mengatakan, kisah suksesnya mengembangkan agrowisata telah sampai ke tingkat nasional. Ia berhasil memenangkan ajang perlombaan tingkat nasional dan menjadi tempat percontohan.

