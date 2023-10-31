Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Tersangka Atas Kasus Pungli dan Gratifikasi, Tiga Petugas BP3MI Dipecat

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:43 WIB
Jadi Tersangka Atas Kasus Pungli dan Gratifikasi, Tiga Petugas BP3MI Dipecat
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tiga oknum pegawai Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) di Bandara Soekarno-Hatta telah mendapat sanksi tegas yakni pemecatan.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan bahwa tiga anak buahnya masing-masing berinisial HP, MT, dan JS telah dipecat per Oktober 2023.

"Yang dua statusnya pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN), sedangkan yang satu lagi sudah aparatur sipil negara (ASN). Saya memastikan, ketiganya kami pecat, enggak ada tawar-menawar," kata Benny di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (30/10/2023).

Berita sebelumnya, Tiga orang petugas Pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berinisial HP, MT, dan JS ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pungutan liar (pungli) dan gratifikasi di wilayah Bandara Soekarno-Hatta.

Ketiganya memanfaatkan para pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi, dengan mengarahkan mereka untuk menukarkan uang di pos BP2MI.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang I Ketut Maha Agung mengatakan bahwa kasus tersebut berawal dari kedatangan 17 PMI yang dideportasi dari Riyadh, Arab Saudi pada 4 Oktober 2023.

Seharusnya, begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, para PMI itu diatur untuk dijemput, kemudian dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

"Bahwa PMI Kurang Beruntung tersebut telah diatensi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi. KBRI juga telah meminta agar pihak BP2MI mengatur penjemputan dan memastikan pemulangan seluruh WNI/PMI tersebut ke daerah asalnya masing-masing," ungkapnya, Kamis (19/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BP3MI Gratifikasi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172593//kpk-w26n_large.jpg
KPK Panggil Haniv Eks Pejabat Pajak Tersangka Gratifikasi, Bakal Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172383//kpk-pmFz_large.jpg
KPK Periksa Dirjen Kemenhut Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074//kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149847//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-d6uw_large.jpg
KPK Usut Dugaan Gratifikasi di MPR Senilai Rp17 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149403//komisi_pemberantasan_korupsi-epsv_large.jpg
KPK Disebut Bakal Segera Umumkan Tersangka Penerimaan Gratifikasi di MPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/337/3146623//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-v1MK_large.jpg
KPK Minta Kementerian PU Laporan Gratifikasi Disampaikan Secara Lengkap dan Benar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement