HOME NEWS NASIONAL

Wapres Diagendakan Bertemu 3 Cawapres 1 November, tapi Kabarnya Ada yang Berhalangan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:56 WIB
Wapres Diagendakan Bertemu 3 Cawapres 1 November, tapi Kabarnya Ada yang Berhalangan
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: BPMI Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin direncanakan akan bertemu dengan tiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 pada 1 November 2023, besok.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi membenarkan perihal rencana pertemuan itu. Meski begitu, masih perlu mencocokan jadwal antara cawapres.

“Rencana begitu cuma masih mencocokkan jadwal antara para Cawapres,” ujar Masduki dalam keterangannya, Selasa (31/10/2023).

Namun, pertemuan Wapres dengan tiga Cawapres yakni Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Gibran Rakabuming Raka belum dapat dipastikan digelar besok, 1 November 2023.

“Cuma ada yang nggak (bisa), rencananya kalau besok. Semalam direncanakan begitu, ada informasi bisa. Tapi rupanya ada miss komunikasi ya, salah informasi. Mungkin nanti sore sudah ada kepastian. Ada jadwal misalnya Gibran belum jelas,” kata Masduki.

Masduki menjelaskan rencana pertemuan Wapres dengan tiga Cawapres adalah untuk membangun silaturahmi.

“Ini cuma membangun silaturahim dengan warga supaya di medsos tidak keras-keras, ini kan saudara jangan sampai persaudaraan cedera karena persoalan-persoalan apa namanya sesaat lah politik praktis. Karena persaudaraan abadi,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
