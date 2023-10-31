Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dewas KPK Ungkap Firli Cerita Pertemuan dengan SYL setelah Foto Ramai Beredar

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |09:07 WIB
Dewas KPK Ungkap Firli Cerita Pertemuan dengan SYL setelah Foto Ramai Beredar
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menceritakan pertemuannya dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah foto pertemuan keduanya ramai beredar di media.

Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK setelah memeriksa dua pimpinan lembaga antirasuah, Alexander Marwata dan Johanis Tanak.

"Oh cerita dia (Firli), setelah ramai-ramai itu cerita," kata anggota Dewas KPK, Harjono saat dihubungi wartawan yang dikutip Selasa (31/10/2023).

Kendati demikian, Harjono belum bisa memberikan penjelasan terkait apa yang menjadi topik pembicaraan saat pertemuan tersebut.

"Enggak tahu (isi pembicaraan), karena hanya saya ketemu ini, itu saja. Apa yang dibicarakan kita enggak tahu, beliau (Alex dan Johanis) juga enggak tahu," ujar Harjono.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Firli Bahuri Dewas KPK
