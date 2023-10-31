Wapres Ma'ruf Diagendakan Bertemu Tiga Cawapres, Jubir: Bangun Silaturahmi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin diagendakan akan bertemu dengan tiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Pertemuan itu rencananya akan digelar pada tanggal 1 November 2023 besok.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan pertemuan Wapres dengan tiga Cawapres yakni Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Gibran Rakabuming Raka itu bertujuan untuk membangun silaturahmi.

Dia mengatakan dengan pertemuan ini diharapkan akan meredam saling menghujat khususnya di media sosial.

“Ini cuman membangun silaturahim dengan warga supaya di medsos tidak keras-keras, ini kan saudara jangan sampai persaudaraan cedera karena persoalan-persoalan apa namanya sesaat lah politik praktis. Karena persaudaraan abadi,” ungkap Masduki dalam keterangannya, Selasa (31/10/2023).