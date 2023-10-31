Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Maruf: Dunia Harus Teriakkan Hentikan Perang Palestina-Israel!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |13:57 WIB
Wapres Maruf: Dunia Harus Teriakkan Hentikan Perang Palestina-Israel!
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin (foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, dunia harus meneriakkan agar perang Palestina dan Israel dihentikan. Perang yang telah terjadi sejak 7 Oktober itu telah menyebabkan 8.005 warga Palestina terbunuh di Gaza.

Bahkan, kata Wapres, pemerintah Indonesia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk gigih menyuarakan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar negara dunia mendesak perang Palestina-Israel dihentikan.

“Menteri luar negeri kita memang kita instruksikan untuk terus gigih untuk mendorong supaya menghentikan (perang) itu, yang penting itu. Supaya diteriakkan di dunia ini semua mengatakan berhenti, itu yang kita kita harus dorong,” tegas Wapres dalam keterangan resminya usai menghadiri acara di Jambi, Selasa (31/10/2023).

Lebih lanjut, Wapres memastikan Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada Palestina. Bahkan, bantuan kemanusiaan dari Indonesia hanya tinggal diberangkatkan saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement