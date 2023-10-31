Wapres Maruf: Dunia Harus Teriakkan Hentikan Perang Palestina-Israel!

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, dunia harus meneriakkan agar perang Palestina dan Israel dihentikan. Perang yang telah terjadi sejak 7 Oktober itu telah menyebabkan 8.005 warga Palestina terbunuh di Gaza.

Bahkan, kata Wapres, pemerintah Indonesia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk gigih menyuarakan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar negara dunia mendesak perang Palestina-Israel dihentikan.

“Menteri luar negeri kita memang kita instruksikan untuk terus gigih untuk mendorong supaya menghentikan (perang) itu, yang penting itu. Supaya diteriakkan di dunia ini semua mengatakan berhenti, itu yang kita kita harus dorong,” tegas Wapres dalam keterangan resminya usai menghadiri acara di Jambi, Selasa (31/10/2023).

Lebih lanjut, Wapres memastikan Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada Palestina. Bahkan, bantuan kemanusiaan dari Indonesia hanya tinggal diberangkatkan saja.