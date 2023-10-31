Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Tokoh Palestina Ini Berjasa dalam Kemerdekaan Indonesia: M Ali Taher dan As Sayyid Al Amin Al Husaini

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |14:05 WIB
2 Tokoh Palestina Ini Berjasa dalam Kemerdekaan Indonesia: M Ali Taher dan As Sayyid Al Amin Al Husaini
2 Tokoh yang Berjasa dalam Kemerdekaan Indonesia/Foto: Reuters
A
A
A

JAKARTA - Sumbangsih rakyat Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia ternyata cukup besar. Ada dua tokoh Palestina yang berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Keduanya adalah M Ali Taher dan Mufti Palestina As Sayyid Al Amin Al Husaini.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW), mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menganugerahkan bintang tanda kehormatan kepada tokoh Palestina yang berjasa ikut membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Karena kata dia, dua tokoh tersebut memiliki banyak peran dalam membantu perjuangan Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Juga membantu Indonesia untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaannya dari negara-negara Arab.

M Ali Taher yang merupakan Raja Media dan seorang saudagar berasal dari Tepi Barat, Palestina, membantu mensosialisasikan perjuangan kemerdekaannya melalui media-media yang dimilikinya.

Berkat kebaikannya tersebut, perjuangan kemerdekaan Indonesia bisa didukung oleh masyarakat luas dan pimpinan negara-negara di Arab. Beliau juga ikhlas menyumbangkan semua tabungannya demi suksesnya perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.

Sedangkan, As Sayyid Al Amin Al Husaini, Mufti Palestina, merupakan salah satu tokoh yang mengumandangkan kemerdekaan Indonesia ke dunia, melalui Radio Berlin berbahasa Arab, meski saat itu sedang dalam pengasingan. Beliau juga aktif melobby banyak pimpinan di negara-negara Arab untuk mengakui dan membela Indonesia Merdeka. Keduanya juga ditemui oleh Bung Hatta dan H Agus Salim saat deklarasi pengakuan Indonesia Merdeka oleh negara-negara Arab, di Kairo, Mesir.

“Dulu Bung Karno dikabarkan sempat berinisiatif untuk memberikan tanda kehormatan kepada Ali Taher asal Palestina tersebut, tetapi belum terlaksana,"ujarnya dikutip dalam situs resmi MPR, Selasa (31/10/2023).

"Sekarang saat yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk meneruskan hal tersebut, dengan memberikan penghargaan kepada M Ali Taher juga kepada As Sayyid al Amin al Husaini yang diundang Bung Karno untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung, tahun 1955,”tambahnya. 

Pemberian bintang kehormatan, ini kata dia perlu dilakukan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada mereka yang lintas bangsa terlibat intensif dan berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

      
