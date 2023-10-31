Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Turunkan Tensi Politik, Giliran Ma'ruf Amin Bertemu dengan Tiga Cawapres

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |14:29 WIB
Turunkan Tensi Politik, Giliran Ma'ruf Amin Bertemu dengan Tiga Cawapres
Wapres Maruf Amin Akan Bertemu 3 Cawapres/Satwapres
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan menggelar pertemuan dengan tiga calon wakil presiden (cawapres) dalam waktu dekat. Diharapkan pertemuan itu jadi langkah baik untuk mencegah perpecahan masyarakat menjelang kontestasi Pilpres 2024.

“Presiden tentu sebagai kepala negara, menghendaki dalam rangka kontestasi itu tidak terjadi pembelahan,” ujar Wapres dalam keterangan resminya usai menghadiri acara di Jambi, Selasa (31/10/2023).

Sehingga, kata dia, sebagai kepala negara, Presiden akan terus menekankan dan memastikan para kontestan Pilpres berkompetisi secara fair, jujur, dan tidak menimbulkan sesuatu yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

“Jadi (seperti) menghindari hoaks. Jadi itu semacam juga kesepakatan- kesepakatan untuk dalam rangka Pemilu ini (berjalan) sesuai dengan koridor,” terangnya.

Wapres pun menegaskan dia akan menggelar pertemuan dengan para cawapres yakni Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Gibran Rakabuming Raka. “Memang saya dijadwalkan untuk bertemu dengan (para) cawapres, tapi kita sedang mengatur waktunya,” ujarnya.

Sebab, menurut Wapres, ketiga cawapres saat ini tengah berada di luar Jakarta, sehingga perlu penyesuaian jadwal agar ketiganya dapat bertemu dengannya secara bersama-sama.

“Itu ternyata bukan masalah gampang (mengatur waktunya), yang satu di Jawa Tengah, yang satu ke Jawa Timur, satu ke Papua. Jadi bagaimana mereka bertiga ada di Jakarta ini sedang kita (komunikasikan),” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement