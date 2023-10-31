Turunkan Tensi Politik, Giliran Ma'ruf Amin Bertemu dengan Tiga Cawapres

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan menggelar pertemuan dengan tiga calon wakil presiden (cawapres) dalam waktu dekat. Diharapkan pertemuan itu jadi langkah baik untuk mencegah perpecahan masyarakat menjelang kontestasi Pilpres 2024.

“Presiden tentu sebagai kepala negara, menghendaki dalam rangka kontestasi itu tidak terjadi pembelahan,” ujar Wapres dalam keterangan resminya usai menghadiri acara di Jambi, Selasa (31/10/2023).

Sehingga, kata dia, sebagai kepala negara, Presiden akan terus menekankan dan memastikan para kontestan Pilpres berkompetisi secara fair, jujur, dan tidak menimbulkan sesuatu yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

“Jadi (seperti) menghindari hoaks. Jadi itu semacam juga kesepakatan- kesepakatan untuk dalam rangka Pemilu ini (berjalan) sesuai dengan koridor,” terangnya.

Wapres pun menegaskan dia akan menggelar pertemuan dengan para cawapres yakni Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Gibran Rakabuming Raka. “Memang saya dijadwalkan untuk bertemu dengan (para) cawapres, tapi kita sedang mengatur waktunya,” ujarnya.

Sebab, menurut Wapres, ketiga cawapres saat ini tengah berada di luar Jakarta, sehingga perlu penyesuaian jadwal agar ketiganya dapat bertemu dengannya secara bersama-sama.

“Itu ternyata bukan masalah gampang (mengatur waktunya), yang satu di Jawa Tengah, yang satu ke Jawa Timur, satu ke Papua. Jadi bagaimana mereka bertiga ada di Jakarta ini sedang kita (komunikasikan),” ungkapnya.