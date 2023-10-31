Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Posting Kegiatan saat Dipijat Warga Lampung, Netizen X: Berani-beraninya Mengacak-acak Kepala Calon Presiden

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:02 WIB
Ganjar Pranowo Posting Kegiatan saat Dipijat Warga Lampung, Netizen X: Berani-beraninya Mengacak-acak Kepala Calon Presiden
Ganjar Pranowo dipijat saat kunjungan ke Lampung (Foto: Instagram Ganjar Pranowo)
A
A
A

JAKARTA - Ada-ada saja tingkah laku netizen X ketika berkomentar di postingan video milik Ganjar Pranowo. Ganjar yang dalam videonya tersebut sedang dipijat oleh seorang pria, dikomentari dengan guyon oleh banyak pengguna di platform tersebut.

Dalam video tersebut, kepala dan kaki dari Ganjar Pranowo terlihat sedang dipijat dengan nyaman. Diketahui, dirinya dipijat dalam momen tersebut sebagai salah satu rangkaian dirinya sedang menginap di salah satu rumah warga Lampung di Desa Way Jepara, Lampung Timur.

“Nikmat mana lagi yang kau dustakan. 😁 Pijat dulu bro.” tulis Ganjar dalam postingan @ganjarpranowo.

Sebagai informasi, pijat sendiri sangat umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dan pijat iini adalah suatu teknik atau metode terapi fisik yang dilakukan dengan mengkompres, menggosok, atau mengurut bagian-bagian tertentu dari tubuh.

Teknik ini biasanya dilakukan dengan tangan, jari, siku, atau alat bantu tertentu, dan bertujuan untuk meredakan ketegangan otot, memperbaiki sirkulasi darah, mengurangi nyeri, dan meningkatkan relaksasi.

Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 yang maju bersama cawapresnya yaitu Mahfud MD tentu sangat memerlukan adanya refleksi fisik seperti pijat ini. Pijat biasanya bagi banyak orang bisa meringankan kondisi badan menjadi lebih bugar.

Aktivitas pijat yang dilakukan dan diposting oleh Ganjar Pranowo setidaknya per tanggal 31 Oktober 2023 sudah mencapai 172 balasan dan 2,7 ribu likes. Hal ini dikarenakan banyak sekali netizen X yang sangat memperhatikan aktivitas yang dilakukan oleh suami dari Siti Atikoh tersebut.

