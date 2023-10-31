Fantastis! Rumah Kertanegara 46 Disewa Bos Alexis untuk Firli Bahuri Seharga Rp650 Juta per Tahun

JAKARTA - Rumah safe house Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) yang digeledah penyidik pada Kamis (26/10/2023), ternyata tidak disewakan langsung oleh Firli melainkan disewakan oleh bos Hotel Alexis, Alex Tirta.

"Pemilik rumah Kertanegara no 46 adalah E, yang menyewakan rumah Kertanegara adalah Alex Tirta," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Rumah tersebut diketahui telah digeledah polisi tekait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021. Rumah tersebut disewa dengan harga yang fantastis mencapai Rp650 juta.

"Sewanya sekira Rp650 juta setahun," tambah Ade.

Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 ke penyidikan.

BACA JUGA: 4 Pegawai Kementan Dipanggil Dewas KPK Terkait Pertemuan Firli Bahuri dan SYL

Ade enggan menjelaskan identitas E dan siapa yang menyewakan serta harga sewa rumah tersebut. Hal itu merupakan materi penyidikan dan saat ini identitas E menyebut tengah diperiksa hari ini di Polda Metro Jaya.

"Saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan untuk mengetahui detail identifikasi dari rumah di Kertanegara nomor 46 dimaksud," ucapnya.