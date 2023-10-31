Diperiksa Penyidik Bareskrim Lima Jam, Syahrul Yasin Limpo Diam Seribu Bahasa

JAKARTA - Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) keluar dari Gedung Bareskrim Polri, setelah diperiksa lima jam dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, tiba di Gedung Bareskrim Polri pukul 13.13 WIB dan keluar pukul 19.16 WIB. Tak ada pernyataan apapun, SYL hanya diam hingga memasuki mobil.

Terlihat SYL keluar bersamaan dengan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta di depannya. Diketahui, Penyidik gabungan Dittipidkor Bareskrim Polri dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah rampung memeriksa SYL.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan pemeriksaan tersebut. Ramadhan mengungkap, selain SYL, penyidik juga memeriksa Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta.

"Iya benar rencana diperiksa di Bareskrim, siang ini. (SYL) Sedang perjalanan menuju Bareskrim," kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

"(Penyidik juga memeriksa) Sdr. MH dan Kombes IA," sambungnya.

