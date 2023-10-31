Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Penyidik Bareskrim Lima Jam, Syahrul Yasin Limpo Diam Seribu Bahasa

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:32 WIB
Diperiksa Penyidik Bareskrim Lima Jam, Syahrul Yasin Limpo Diam Seribu Bahasa
Syahrul Yasin Limpo usai diperiksa Bareskrim (foto: MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) keluar dari Gedung Bareskrim Polri, setelah diperiksa lima jam dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, tiba di Gedung Bareskrim Polri pukul 13.13 WIB dan keluar pukul 19.16 WIB. Tak ada pernyataan apapun, SYL hanya diam hingga memasuki mobil.

Terlihat SYL keluar bersamaan dengan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta di depannya. Diketahui, Penyidik gabungan Dittipidkor Bareskrim Polri dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah rampung memeriksa SYL.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan pemeriksaan tersebut. Ramadhan mengungkap, selain SYL, penyidik juga memeriksa Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta.

"Iya benar rencana diperiksa di Bareskrim, siang ini. (SYL) Sedang perjalanan menuju Bareskrim," kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

"(Penyidik juga memeriksa) Sdr. MH dan Kombes IA," sambungnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement