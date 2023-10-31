Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertemuan Wapres Bersama Tiga Cawapres Ditunda, Jubir: Jadinya pada 6 November

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:04 WIB
Pertemuan Wapres Bersama Tiga Cawapres Ditunda, Jubir: Jadinya pada 6 November
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dipastikan batal bertemu tiga calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Gibran Rakabuming Raka besok, Rabu 1 November 2023.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan pertemuan Wapres dengan tiga cawapres direncanakan menjadi hari Senin, 6 November mendatang. “Iya (batal besok), karena waktunya belum cocok. Mesti kan Cawapres itu harus semuanya bisa dalam satu waktu ketemu. Makanya akhirnya kemungkinan ditunda menjadi makan siang pada hari Senin (6 November) yang akan datang,” ungkap Masduki dalam keterangannya, Selasa (31/10/2023).

Masduki pun memastikan agenda pertemuan Wapres dengan tiga cawapres hanya makan siang di Kantor Wapres. Dia juga mengatakan ketiga cawapres sudah dikonfirmasi kehadirannya pada Senin mendatang.

“Kayaknya seperti itu, tapi tadi masih ada satu Cawapres yang masih dikonfirmasi. Tapi kemungkinan bisa, Cak Imin. Tapi harus semuanya bisa. Insya Allah acaranya makan siang dengan pak Wapres di kantor Wapres rencananya.”

Masduki pun menegaskan bahwa dalam pertemuan itu hanya silaturahim yang sengaja dilakukan Wapres dengan para cawapres. Diharapkan dengan pertemuan ini akan meredam suhu politik yang sudah mulai panas.

“Ya ini nggak ada isu politik. Wapres kan memang silaturahim sengaja dilaksanakan oleh Wapres karena supaya para Cawapres ini bisa berkomunikasi. Dan kalau kita lihat di bawah, di media sosial kan sudah mulai ramai, sudah mulai panas. Jadi supaya tidak panas komunikasi politik itu penting, silaturahmi itu penting,” jelasnya.

