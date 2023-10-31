Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Haul Mbah Hisyam Bersama Ganjar, Siti Atikoh: Insyaallah Ilmunya Bermanfaat Bagi Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:45 WIB
Hadiri Haul Mbah Hisyam Bersama Ganjar, Siti Atikoh: Insyaallah Ilmunya Bermanfaat Bagi Indonesia
Siti Atikoh hadiri Haul Mbah Hisyam (Foto: istimewa/Okezone)
PURBALINGGA - Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo bersama istrinya, Siti Atikoh Supriyanti menghaidiri Haul ke-35, KH. Muhammad Hisyam Abdul Karim atau Mbah Hisyam di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Mbah Hisyam merupakan kakek dari Siti Atikoh Supriyanti.

Mbah Hisyam merupakan ulama sekaligus pejuang kemerdekaan, serta pendiri Pondok Pesantren Roudlhotus Solichin Sholichat Sukawarah, Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah.

Atikoh mengaku bersyukur karena banyak yang mendoakan Mbah Hisyam. Ia juga menyakini ilmu yang telah diajarkan Mbah Hisyam dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Alhamdulilah banyak sekali yang mendoakan. Insya Allah ilmu yang diberikan Mbah bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa terus menerus juga, karena Mbah juga sudah banyak sekali murid-muridnya yang punya pesantren juga," kata Atikoh seusai acara di Desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (30/10/2023)

"Jadi Insyaallah itu amal yang tidak akan pernah putus-putus, untuk memberikan pendidikan karakter, pendidikan agama dan nasionalisme untuk masyarakat," lanjut Atikoh.

Atikoh juga mengungkapkan Mbah Hisyam memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam ilmu agama, termasuk dalam bidang ilmu falak, yang memberikan pengaruh positif terhadap banyak orang.

Termasuk dalam hal pembelajaran matematika dan ilmu-ilmu lainnya. Keberadaan Mbah Hisyam menjadi kenangan yang sangat berharga bagi Atikoh.

"Mbah Hisyam merupakan sosok yang luar biasa dari sisi keilmuan kalau Mbah itu ahli falak, jadi itu mungkin yang menyebabkan kami juga akhirnya seneng matematika dan sebagainya," kata Atikoh.

"Secara genetika karena banyak itung-itungan, kemudian selain ilmu agama, kitab-kitab, itu mbah juga sangat cerdas dari sisi pelajaran kimia, fisika. Jadi itu, nostalgia yang sangat luar biasa, selain ilmu agama," ungkap Atikoh.

