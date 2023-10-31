Suara Anak Muda Berpotensi Jadi Penentu Pemilu 2024

JAKARTA - Suara kaum muda atau pemilih pemula mencapai 55 persen dari suara pemilih aktif dalam Pemilu 2024. Hal ini menempatkan generasi muda menjadi penentu utama dalam kontentasi pemilihan kali ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 278,70 juta jiwa dan hampir 55 persen merupakan anak muda. Hal ini merupakan gelombang besar dan sejarah Pemilu Indonesia.

Hal itu terungkap dalam webinar bertajuk "Suara Muda, Suara Penentu" yang diselenggarakan Apahabar Community, Selasa (31/10/2023).

BACA JUGA: Petani dan Nelayan Indramayu Dukung Gibran Jadi Cawapres 2024

Pengamat Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad mengatakan, sejauh ini anak muda berpotensi menjadi penentu Pemilu 2024.

Sejauh ini banyak partai yang mengatasnamakan anak muda, dengan menggalang isu-isu terkait anak muda namun sebenarnya kurang menyentuh anak muda secara langsung.

"Misalkan di media sosial. Bila kita tracking isu anak mudanya seputar Gibran. Sangat minim menemukan voice tentang anak muda yang kuat berkaitan dengan suara mereka tentang politik," ujar Nyarwi masih dalam webinar Apahabar Community tersebut.

Oleh karena itu, dia mengajak anak muda untuk menjaga momen ini, serta menentukan pemimpin terbaik untuk kemajuan negeri.

"Saya berpikir kalau anak muda tidak memanfaatkan Pemilu kali ini, akan sangat disayangkan, karena tidak menjadi momentum bagi mereka. Perlu menghadirkan anak muda yang punya privilege tertentu dan hadir dalam Pemilu, ini menjadi momen mereka," terangnya.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menambahkan, dirinya optimis suara anak muda ke depan bisa menjadi sebuah lokomotif perubahan, dengan menempatkan perspektif mereka pada titik bahwa mereka bisa menjadi bagian dari perubahan negeri.

BACA JUGA: Polda Jabar dan Para Pemred Deklarasi Pemilu 2024 Damai

"Waktu muda saat itu saya berpikir tidak ada persoalan bangsa ini yang tuntas. Dalam pergumulan saya saat kuliah politik di UIN, S1, S2. Saya ingin tahu kenapa anak muda anti terhadap politik. Lalu saya temukan bahwa harus berkontribusi bagi bangsa ini, lewat berbagai aspek salah satunya melalui politik ” jelas Ujang.

Oleh karena itu, dia berpesan kepada kaum muda agar tidak apatis dengan politik karena dengan langkah itu, perubahan bisa tercapai.

"Bisa kok kita berkontribusi melalui politik. Cuman kesadaran itu belum ada. Nah itu yang harus kita bangun. Ngapaian rebahan, mager, nongkrong,”ujarnya.

“Kita harus membangun perspektif yang baru bahwa kita anak muda yang potensial dibutuhkan bangsa ini untuk berkontribusi bagi bangsa,jika tidak maka yang akan mengisi ruang itu adalah anaknya ketua DPR, anak pejabat, anaknya Bupati saja," tukasnya.