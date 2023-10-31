Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Portal MNC Group Terima Penghargaan dari Humas Polri

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:59 WIB
Tiga Portal MNC Group Terima Penghargaan dari Humas Polri
MNC Portal Indonesia terima penghargaan dari Humas Polri (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA -  Okezone.com menerima apresiasi kategori media online dalam hari jadi ke-72 Humas Polri. Selain Okezone.com, dua portal lainnya milik MNC Group yakni SINDOnews.com dan Inews.id juga mendapatkan penghargaan yang sama.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolri Listyo Sigit di Tribata Hotel, Selasa (31/10/2023).

Lalu media lainnya yang berada di naungan MNC Group yang juga mendapatkan penghargaan dari Humas Polri adalah Inews TV.

Penghargaan ini di berikan kepada sejumlah media karena telah memberitakannya hal-hal positif terhadap Polri di Indonesia.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu memberikan apresiasi terhadap humas Polri. Ia berharap Humas polri terus melakukan kreativitas untuk melawan hoax, mis informasi, mal informasi, disinformasi di tengah masyarakat.

"Atas nama dewan pers saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-72 untuk humas Polri salah satu tonggak untuk terus melakukan perubahan terutama menyongsong era digital era gpt, AI yang tentu kerja aparat keamanan tidak lebih mudah tapi lebih banyak tantangan. saya kira masyarakat berikan kepercayaan penuh untuk melakukan utamanya mitigasi,"kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/337/3165617/hotman_paris-oL4w_large.jpg
Sudah Ajukan Jawaban atas Gugatan CMNP, Hotman Paris: Gugatan Canda-Candaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164504/ct-e8zm_large.jpg
Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik Tak Jadi Bagian Penyebar Hoaks Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164503/ct-tGz1_large.jpg
Direktur Legal MNC Group: Clickbait hingga Fabrikasi Berita Bisa Rusak Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164499/ct-13bi_large.jpg
Gugatan CMNP Janggal, Direktur Legal MNC Group: NCD Dinyatakan Asli oleh Pengadilan Sejak 2004, Inkrah hingga Tingkat MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164497/ct-HFE0_large.jpg
Soroti Isu Bansos, Chris Taufik: Hukum Pidana Itu Bersifat Pribadi, Tak Bisa Dikaitkan dengan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164494/ct-bCQT_large.jpg
Ramai di Medsos Soal Gugatan CMNP, Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik Tak Terjebak Isu Hukum Menyesatkan dan Tendensius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement