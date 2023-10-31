Tiga Portal MNC Group Terima Penghargaan dari Humas Polri

JAKARTA - Okezone.com menerima apresiasi kategori media online dalam hari jadi ke-72 Humas Polri. Selain Okezone.com, dua portal lainnya milik MNC Group yakni SINDOnews.com dan Inews.id juga mendapatkan penghargaan yang sama.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolri Listyo Sigit di Tribata Hotel, Selasa (31/10/2023).

Lalu media lainnya yang berada di naungan MNC Group yang juga mendapatkan penghargaan dari Humas Polri adalah Inews TV.

Penghargaan ini di berikan kepada sejumlah media karena telah memberitakannya hal-hal positif terhadap Polri di Indonesia.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu memberikan apresiasi terhadap humas Polri. Ia berharap Humas polri terus melakukan kreativitas untuk melawan hoax, mis informasi, mal informasi, disinformasi di tengah masyarakat.

"Atas nama dewan pers saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-72 untuk humas Polri salah satu tonggak untuk terus melakukan perubahan terutama menyongsong era digital era gpt, AI yang tentu kerja aparat keamanan tidak lebih mudah tapi lebih banyak tantangan. saya kira masyarakat berikan kepercayaan penuh untuk melakukan utamanya mitigasi,"kata dia.