Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mbah Hisyam, Kiai NU Pendiri Ponpes Roudlotus Sholichin & Kakek Siti Atikoh Ganjar Pranowo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |23:04 WIB
Mbah Hisyam, Kiai NU Pendiri Ponpes Roudlotus Sholichin & Kakek Siti Atikoh Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo dan istri hadiri Haul Mbah Hisyam (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PURBALINGGA - Siti Atikoh Supriyanti bersama suaminya, Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo menghadiri Haul ke-35 KH Muhammad Hisyam Abdul Karim atau Mbah Hisyam. Siti Atikoh merupakan cucu dari Kiai Hisyam.

Atikoh adalah anak dari pasangan Akhmad Musodik Supriyadi dan Astuti Supriyadi. Sang ayah, Akhmad adalah anak dari Kiai Hisyam.

Atikoh memiliki kakek yang merupakan ulama sekaligus pejuang kemerdekaan, serta pendiri Pondok Pesantren Roudlhotus Solichin Sholichat Sukawarah, Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Kiai Hisyam juga dikenal sebagai Rais Syuriah PCNU Purbalingga pada tahun 1973-1983.

Atikoh mengaku bersyukur karena banyak yang mendoakan kakeknya tersebut. Ia juga menyakini ilmu yang telah diajarkan Mbah Hisyam dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Alhamdulilah, banyak sekali yang mendoakan. Insya Allah ilmu yang diberikan Mbah bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa terus menerus juga, karena Mbah juga sudah banyak sekali murid-muridnya yang punya pesantren juga," kata Atikoh seusai acara di Desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (30/10/2023)

"Jadi Insya Allah itu amal yang tidak akan pernah putus-putus, untuk memberikan pendidikan karakter, pendidikan agama dan nasionalisme untuk masyarakat," lanjut wanita kelahiran Purbalingga, 25 November 1971 tersebut.

Atikoh juga mengungkapkan kakeknya memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam ilmu agama, termasuk dalam bidang ilmu falak, yang memberikan pengaruh positif terhadap banyak orang, termasuk dalam hal pembelajaran matematika dan ilmu-ilmu lainnya. Keberadaan Mbah Hisyam menjadi kenangan yang sangat berharga bagi Atikoh.

"Mbah Hisyam merupakan sosok yang luar biasa dari sisi keilmuan kalau Mbah itu ahli falak, jadi itu mungkin yang menyebabkan kami juga akhirnya seneng matematika dan sebagainya," kata Atikoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement