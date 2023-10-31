Mbah Hisyam, Kiai NU Pendiri Ponpes Roudlotus Sholichin & Kakek Siti Atikoh Ganjar Pranowo

PURBALINGGA - Siti Atikoh Supriyanti bersama suaminya, Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo menghadiri Haul ke-35 KH Muhammad Hisyam Abdul Karim atau Mbah Hisyam. Siti Atikoh merupakan cucu dari Kiai Hisyam.

Atikoh adalah anak dari pasangan Akhmad Musodik Supriyadi dan Astuti Supriyadi. Sang ayah, Akhmad adalah anak dari Kiai Hisyam.

Atikoh memiliki kakek yang merupakan ulama sekaligus pejuang kemerdekaan, serta pendiri Pondok Pesantren Roudlhotus Solichin Sholichat Sukawarah, Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Kiai Hisyam juga dikenal sebagai Rais Syuriah PCNU Purbalingga pada tahun 1973-1983.

Atikoh mengaku bersyukur karena banyak yang mendoakan kakeknya tersebut. Ia juga menyakini ilmu yang telah diajarkan Mbah Hisyam dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Alhamdulilah, banyak sekali yang mendoakan. Insya Allah ilmu yang diberikan Mbah bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa terus menerus juga, karena Mbah juga sudah banyak sekali murid-muridnya yang punya pesantren juga," kata Atikoh seusai acara di Desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (30/10/2023)

"Jadi Insya Allah itu amal yang tidak akan pernah putus-putus, untuk memberikan pendidikan karakter, pendidikan agama dan nasionalisme untuk masyarakat," lanjut wanita kelahiran Purbalingga, 25 November 1971 tersebut.

Atikoh juga mengungkapkan kakeknya memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam ilmu agama, termasuk dalam bidang ilmu falak, yang memberikan pengaruh positif terhadap banyak orang, termasuk dalam hal pembelajaran matematika dan ilmu-ilmu lainnya. Keberadaan Mbah Hisyam menjadi kenangan yang sangat berharga bagi Atikoh.

"Mbah Hisyam merupakan sosok yang luar biasa dari sisi keilmuan kalau Mbah itu ahli falak, jadi itu mungkin yang menyebabkan kami juga akhirnya seneng matematika dan sebagainya," kata Atikoh.