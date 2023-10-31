Kominfo: Event Internasional Jadi Peluang untuk Branding Indonesia

JAKARTA - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengemukakan bahwa event bertaraf Internasional yang menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah sesungguhnya peluang bagi Humas untuk menunjukan eksistensinya dan peran pentingnya dalam mem-branding Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam acara Anugerah Media Humas (AMH) 2023 yang ke-16 kali ini mengusung tema 'Humas Bersinergi untuk Kemajuan Negeri'. Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap keberhasilan komunikasi publik dan dukungan hubungan masyarakat kementerian dan lembaga, pemerintah daerah serta BUMN dan perguruan tinggi dalam menyukseskan penyelenggaraan KTT ASEAN di Indonesia.

"Peluang tidak hanya mencuri perhatian warga dunia tetapi di waktu yang sama kita bisa memupuk tingkat kepercayaan masyarakat di negeri sendiri," dalam acara Malam Anugerah Media Humas 2023 di Kota Surabaya, Selasa (31/10/2023).

Usman menambahkan bahwa sudah seharusnya reputasi baik Indonesia menjadi Goals atau misi kerja-kerja Humas Pemerintahan. Nation Branding menjadi tujuan akhir kerja Humas di event-event Internasional.

Selanjutnya ia mengajak insan Humas meninggalkan ekslusifitas peran dan menanggalkan ego sektoral.

"Demi kemajuan negeri, mari perkuat sinergitas antar instasi Pemerintah agar satu padu bersuara di ruang publik. Indonesia akan dikenal sebagai negara yang bersahabat, bermartabat dan memiliki banyak potensi untuk mendatang investasi dan kerjasama," papar Usman.

Turut hadir di AMH 2023 Adhy Karyono Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mewakili Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur serta 400 tamu lainya. Adhy Karyono menyebut Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur 76,55. "Indeks tersebut meningkat diatas Nasional, dimana Jawa Timur ini sangat dinamis," sebut Adhy pada sambutanya di AMH 2023.