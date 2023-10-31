Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Orang Pemalak Sopir Truk di Bekasi Ditangkap, Modusnya Jual Air Minum

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |02:30 WIB
5 Orang Pemalak Sopir Truk di Bekasi Ditangkap, Modusnya Jual Air Minum
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

BEKASI - Tim Satgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungutan (UUP) Kabupaten Bekasi mendapati temuan dugaan pungutan liar (pungli) berkedok jual air mineral terhadap para sopir truk di Jalan Raya Marunda Makmur, Segara Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Sebanyak lima orang pemalak itu ditangkap kini tengah dimintai keterangan.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul mengatakan bahwa penindakan itu dalam rangka Pekan Operasi Pemberantasan Pungli Jalanan yang dilaksanakan selama sepekan.

"Di hari ke satu petugas telah melakukan OTT di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Jumat 27 Oktober 2023 sore," kata Hotma dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).

Mereka yang diamankan masing-masing berinisial TA (26), PAI (14), MR (32), YK (28), MH (45). Kelimanya berdomisili Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

"Selain memeriksa identitas mereka, petugas mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp. 45.500, dan tiga botol air mineral ukuran 1 liter," ucap Hotma.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177947/eco_park-MOnL_large.jpg
Heboh Oknum Komunitas Fotografer Mematok Biaya Motret di Tebet Eco Park Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/525/3153605/kapolres-t2D9_large.jpg
Pungli Rp100 Ribu per Mobil, Parkiran di Depan Stadion Si Jalak Harupat Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151405/pramono-wIba_large.jpg
Pramono Tugaskan Kadishub Periksa Petugas Derek Pungli Rokok ke Sopir Bajaj 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/340/3142921/viral-rPiz_large.jpg
Viral Oknum Polantas Diduga Pungli Rp150 Ribu ke Pengendara, Terekam Tawar-menawar Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140453/pungli-wPFo_large.jpg
Modus Jual Kantong, Preman Pungli Pedagang di Pasar Pedati Bogor Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127880/thr-R3Jq_large.jpg
Dedi Mulyadi Bakal Proses Hukum Kades Minta THR Rp165 Juta: Sama Kayak Preman Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement