Ketua RT Ungkap Korban Penembakan Sosok yang Aktif di Lingkungan

JAKARTA - Pria asal Jakarta Barat (Jakbar), GR (44) tewas ditembak di Jalan Melati 3, Medan Satria, Kota Bekasi. GR diduga berselisih paham dengan salah penghuni kontrakan Jalan Melati 3.

Ketua RT 03, Mahfud mengungkap bahwa penghuni kontrakan itu telah tinggal di wilayahnya selama 7 tahun. Dia mengungkap bahwa penghuni itu merupakan orang yang bermasyarakat.

"Sehari-hari kerja serabutan, rajin orangnya. Aktif kepada lingkungan, selalu membaur, baik di mata masyarakat," ucap Mahfud saat ditemui di rumahnya, Senin (30/10/2023).

Saat kejadian, Mahfud mengaku sedang berada di luar rumah. Dirinya baru tahu peristiwa itu saat pihak kepolisian memberi kabar kalau terjadi penembakan di wilayahnya.

"Ya kaget lah saya kan kebetulan habis kondangan kemudian ada kejadian di wilayah saya, informasi pukul 20.00 WIB, kejadian itu katanya habis magrib," katanya.

Ia mengaku, setelah polisi mendatangi tempat kejadian perkara, penghuni kontrakan itu tidak berada di lokasi. "Saat itu, setelah kejadian sudah tidak ada di tempat," sambungnya Mahfud.

Sementara untuk terduga pelaku, Kapolsek Medan Satria, Kompol Nur Aqsha, mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan. Pihaknya mengamankan barang bukti dari dalam kontrakan tersebut.