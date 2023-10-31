Usai Penangkapan Teroris, Kabupaten Bogor Tingkatkan Keamanan

BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor akan meningkatkan keamanan pascapenangkapan sejumlah terduga teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri beberapa waktu lalu.

"Kami terus meningkatkan keamanan ketertiban, terlebih di tahun politik ini," kata Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin, Senin (30/10/2023).

Pihaknya akan terus bersinergi dengan aparat keamanan di Kabupaen Bogor. Yang pasti, Pemkab Bogor juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polri dalam penindakan kasus dugaan terorisme.

"Kami selalu konek, sinergitas. Tapi saya kira kita harus apresiasi jajaran Polri khususnya Kapolres dan Densus 88 sudah ditangani," tutur Burhanuddin.