MEGAPOLITAN

Usai Penangkapan Teroris, Kabupaten Bogor Tingkatkan Keamanan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |04:00 WIB
Usai Penangkapan Teroris, Kabupaten Bogor Tingkatkan Keamanan
BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor akan meningkatkan keamanan pascapenangkapan sejumlah terduga teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri beberapa waktu lalu.

"Kami terus meningkatkan keamanan ketertiban, terlebih di tahun politik ini," kata Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin, Senin (30/10/2023).

Pihaknya akan terus bersinergi dengan aparat keamanan di Kabupaen Bogor. Yang pasti, Pemkab Bogor juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polri dalam penindakan kasus dugaan terorisme.

"Kami selalu konek, sinergitas. Tapi saya kira kita harus apresiasi jajaran Polri khususnya Kapolres dan Densus 88 sudah ditangani," tutur Burhanuddin.

Telusuri berita news lainnya
