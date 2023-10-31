Cuaca DKI Jakarta Akan Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi DKI Jakarta bakal bercuaca cerah dan cerah berawan sepanjang hari ini, Selasa (31/10/2023).

Cuaca cerah berawan akan berlangsung pada pagi hari di Ibu Kota.

Kondisi cuaca cerah berawan dan berawan tersebut akan berlanjut siang hingga malam hari.

Pada Rabu 1 Oktober 2023 dini hari, cuaca cerah, berawan, hingga berawan tebal akan kembali menyelimuti Ibu Kota.

Adapun, suhu rata-rata untuk daerah Jakarta hari ini berada di angka 24 hingga 35 derajat celsius dengan tingkat kelembaban mulai dari 55 sampai 85 persen.

(Fakhrizal Fakhri )