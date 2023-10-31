Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

61 Kendaraan Parkir Liar di Jalan Raya Cinere Ditilang hingga Digembosi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:28 WIB
61 Kendaraan Parkir Liar di Jalan Raya Cinere Ditilang hingga Digembosi
Polisi menilang 61 kendaraan yang parkir liar di Jalan Cinere (Foto : Pemkot Depok)
DEPOK - Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satlantas Polres Metro Depok melakukan penindakan terhadap kendaraan parkir liar di Jalan Raya Cinere, Kota Depok pada, Senin 30 Oktober 2023. Puluhan kendaraan terjaring razia gabungan tersebut.

"Dari penertiban tersebut, terdapat total 61 kendaraan dan pelanggar yang diberikan sanksi. Antara lain, 35 kendaraan roda dua digembosi, 25 kendaraan roda dua ditilang dan satu kendaraan roda empat digembok," kata Kepala Seksi Penertiban Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban, Dishub Depok, Deris M. Riza dalam keterangannya, Selasa (31/10/2023).

Deris menambahkan, razia parkir liar tersebut, merupakan tindak lanjut dari laporan warga yang kerap mengeluhkan adanya parkir liar dan mengganggu arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut.

"Ini merupakan kegiatan rutin kita dan tindaklanjut dari laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya parkir liar di wilayah Cinere," ujarnya.

Deris menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali menertibkan parkir liar di wilayah Cinere. Namun, masih saja ada masyarakat yang melanggar.

"Dari awal tahun, kurang lebih sudah empat kali kami melakukan penertiban di sini," ungkapnya.

