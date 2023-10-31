Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlibat Tawuran, Belasan Pelajar di Klapanunggal Bogor Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:10 WIB
Terlibat Tawuran, Belasan Pelajar di Klapanunggal Bogor Ditangkap
Pelajar yang tawuran diamankan di Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap 16 pelajar di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Mereka diamankan karena terlibat dalam aksi tawuran.

"Yang diamankan sekitar 16 orang," kata Kanit Reskrim Polsek Klapanunggal, Iptu A.M Zalukhu kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Kata dia, para pelajar itu diamankan pada Senin 30 Oktober 2023. Sebelumnya, polisi mendapat laporan dari masyarakat adanya aksi tawuran pelajar dan langsung mendatangi lokasi kejadian.

"Sempet bentrokan, masyarakat kan laporan ke kita, terus kita langsung datang ke lokasi, membubarkan. Waktu kita datang ke lokasi kan mereka pada lari, kita kejar tangkap satu per satu, kita cari," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement