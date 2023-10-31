Terlibat Tawuran, Belasan Pelajar di Klapanunggal Bogor Ditangkap

BOGOR - Polisi menangkap 16 pelajar di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Mereka diamankan karena terlibat dalam aksi tawuran.

"Yang diamankan sekitar 16 orang," kata Kanit Reskrim Polsek Klapanunggal, Iptu A.M Zalukhu kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Kata dia, para pelajar itu diamankan pada Senin 30 Oktober 2023. Sebelumnya, polisi mendapat laporan dari masyarakat adanya aksi tawuran pelajar dan langsung mendatangi lokasi kejadian.

"Sempet bentrokan, masyarakat kan laporan ke kita, terus kita langsung datang ke lokasi, membubarkan. Waktu kita datang ke lokasi kan mereka pada lari, kita kejar tangkap satu per satu, kita cari," jelasnya.