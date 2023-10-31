Rumah Makan Ludes Dilahap Api karena Ledakan Gas di Tanah Abang

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Penjernihan Pejompongan, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Dalam kejadian itu, sebuah rumah makan dengan bangunan semi permanen ludes dilahap si jago merah.

Menurut Kasudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat, Asril Rizal, kronologi kebakaran bermula saat pegawai warung menyalakan kompor gas setelah itu terjadi ledakan di warung tersebut.

"Pak Aray adalah karyawan Pak Mustopa Ramli (pemilik warung) yang akan menyalakan kompor gas, pas menyalakan kompor gas terjadi ledakan dan Pak Aray terkena sambaran api akibat ledakan tersebut," ucap Asril Rizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/10/2023).