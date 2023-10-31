Tambah Dua Kasus Baru Cacar Monyet di Jakbar, Pasien Alami Gejala Ini

JAKARTA - Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Barat mencatat adanya penambahan dua kasus cacar monyet atau Monkeypox. Kini, total ada 4 pasien yang terkena cacar monyet di wilayah Jakarta Barat.

Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat, Erizon Safari mengatakan adapun gejala yang dialami dua pasien tersebut adanya lentingan pada kulit.

“Ditemukan banyak melenting di kulit (pasien),” kata Erizon saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

Kendati begitu, Erizon menjelaskan, bahwa kondisi kedua pasien saat ini dalam keadaan stabil dan tengah diisolasi di rumah sakit. Selain itu, ia mengatakan bahwa kedua pasien tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri.

“Kondisi (pasien) stabil, masih diisolasi di rumah sakit. Tidak ada (riwayat perjalanan ke luar negeri),” jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit cacar monyet alias Monkeypox. Dari awal tahun hingga saat ini terdapat 12 kasus Monkeypox terkonfirmasi di DKI Jakarta.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, dalam dua hari terakhir, terdapat tambahan kasus Monkeypox. Masing-masing 2 kasus baru pada 23 Oktober 2023 dan 3 kasus baru lagi pada24 Oktober 2023, sehingga total kasus konfirmasi bertambah menjadi 12 kasus di 2023.