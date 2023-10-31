Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gangster Bacok Dua Warga di Tambora, Polisi: Motifnya Iseng Cari Lawan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |16:04 WIB
Gangster Bacok Dua Warga di Tambora, Polisi: Motifnya Iseng Cari Lawan
Dua anggota gengster ditangkap usai bacok warga/Foto:Riyan Rizki
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi mengamankan dua anggota gangster berinisial MF (20) dan MRN (20) yang melakukan pembacokan terhadap dua orang warga HRH (17) dan NUG (20) di Jalan Pekapuran, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu (22/10/2023).

Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama mengatakan kedua pelaku bersama enam orang teman lainnya sengaja konvoi untuk mencari lawan.

 BACA JUGA:

“Berdasarkan pengakuan kedua tersangka motifnya hanya iseng mencari lawan kemudian melakukan konvoi di Minggu dini hari,” kata Putra Pratama saat ditemui di Polsek Tambora, Selasa (31/10/2023).

Putra menjelaskan penangkapan pelaku bermula ketika penyidik memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam aksi penganiayaan terhadap korban.

 BACA JUGA:

Saat itu, pelaku mengendarai sepeda motornya dengan membawa senjata tajam berupa celurit. “Saat di TKP, rombongan ini melakukan penyerangan ke warga menggunakan senjata tajam. Kemudian 6 orang lagi masih dalam pengejaran unit Reskrim Polsek Tambora,” ujarnya.

Akibat penganiayaan itu, kedua korban harus mendapatkan pengobatan akibat mengalami luka berat di bagian kepala dan jari tangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement