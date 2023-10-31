Gangster Bacok Dua Warga di Tambora, Polisi: Motifnya Iseng Cari Lawan

JAKARTA - Polisi mengamankan dua anggota gangster berinisial MF (20) dan MRN (20) yang melakukan pembacokan terhadap dua orang warga HRH (17) dan NUG (20) di Jalan Pekapuran, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu (22/10/2023).

Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama mengatakan kedua pelaku bersama enam orang teman lainnya sengaja konvoi untuk mencari lawan.

“Berdasarkan pengakuan kedua tersangka motifnya hanya iseng mencari lawan kemudian melakukan konvoi di Minggu dini hari,” kata Putra Pratama saat ditemui di Polsek Tambora, Selasa (31/10/2023).

Putra menjelaskan penangkapan pelaku bermula ketika penyidik memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam aksi penganiayaan terhadap korban.

Saat itu, pelaku mengendarai sepeda motornya dengan membawa senjata tajam berupa celurit. “Saat di TKP, rombongan ini melakukan penyerangan ke warga menggunakan senjata tajam. Kemudian 6 orang lagi masih dalam pengejaran unit Reskrim Polsek Tambora,” ujarnya.

Akibat penganiayaan itu, kedua korban harus mendapatkan pengobatan akibat mengalami luka berat di bagian kepala dan jari tangan.