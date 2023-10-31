BNN Bogor Ungkap Jaringan Ganja Asal Sumatera

BOGOR - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis ganja dari Sumatera. Ganja dikirim melalui ekspedisi ke Kabupaten Bogor.

"Bidang pemberantasan BNNP Jawa Barat bersama-sama BNNK Bogor telah berhasil mengungkap jaringan gelap narkotika dari wilayah Sumatra ke wilayah Bogor," kata Kepala BNNK Bogor, AKBP Renny kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Sementara itu, Seksi Berantas BNNK Bogor Bripka Bayu Permana mengatakan dalam pengungkapan ini pihaknya mengamankan 3 tersangka. Yang mana, awalnya didapati informasi pengiriman narkotika jenis ganja di wilayah Bojonggede dan Jonggol.

"Kita mendapatkan informasi tiga lokasi sekaligus masuk wilayah Bogor. Dua lokasi pertama di wilayah Bojong Gede, dan satu di Jonggol," ujar Bayu.

Kronologinya satu tersangka inisial SL ditangkap di Jalan Bukit Waringin, Kecamatan Bojonggede pada Sabtu 20 Oktober 2023. Adapun barang buktinya yang didapat petugas yakni ganja seberat 900 gram.

"Tidak berselang lama, kita amankan kembali di daerah Bojong Gede sekira jam 17.30 WIB, diamankan inisial YT, kurang lebih 539 gram narkotika jenis ganja. Di hari berikutnya, Senin 22 Oktober 2023 kita berhasil mengamankan atas nama F di Jonggol kurang lebih 539 gram juga narkotika jenis ganja," jelasnya.