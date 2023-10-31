Hujan Angin, 24 Kejadian Bencana Melanda Kota Bogor

, Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:02 WIB

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 24 titik bencana di wilayah Kota Bogor, pada Selasa (31/10/2023) sore ini. Bencana yang terkadi disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang.

"Laporan sementara 24 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Selasa (31/10/2023).

Saat ini, tim dari TRC BPBD Kota Bogor berserta lainnya masih melakukan penanganan di lokasi.

Berikut laporan sementara data bencana di wilayah Kota Bogor karena hujan deras dan angin kencang :

Pohon Tumbang

1. Di Gedung IPB Cilibende, Bogor Tengah

2. Di Jalan Lodaya, Kel. Babakan, Bogor Tengah

3. Di sekitaran Kantor Kelurahan Ciwaringin, Bogor Tengah (Selesai Penanganan)

4. Di Yonif 315 Gunung Batu, Bogor Barat

5. Di sekitaran Kantor Kecamatan Bogor Barat

6. di Simpang Lampu Merah Cifor, Bogor Barat

7. Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jalan Medika 1A Bumi Menteng Asri, Bogor Barat

8. Di Kp. Tarik Kolot RT 01 RW 05 Kel. Gunung Batu, Bogor Barat

9. Di SMP Insan Kami Al Ihya RT 04 RW 03 Kel. Pasir Jaya, Bogor Barat

10. Di wilayah Bojong Menteng RT 03 RW 02 Kel. Pasir Mulya, Bogor Barat

11. Di wilayah Jalan Panorama Sindang Barang RT 03 RW 05 Kel. Sindang Barang, Bogor Barat

12. Di wilayah Komp. BTN Selakopi RT 01 RW 08 Kel. Sindang Barang, Bogor Barat

13. Di wilayah Jalan Bougenville 1 RT 03 RW 10 Kel. Kencana, Tanah Sareal

14. Di Jalan Mekarwangi RW 14 Kel. Mekarwangi, Tanah Sareal

15. Di wilayah (SPBU SHell)Jalan Sholeh Iskandar RT 03 RW 05, Kel. Cibadak, Tanah Sareal