Ditipu Ratusan Juta, Seorang Wanita Laporkan Anggota Polres Jakut ke Propam Mabes

JAKARTA - Seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya, mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara berinisial Aiptu HS. Aksi tipu yang diterimanya, diviralkan di media sosial Tiktok akun @h.s.cold

Berdasarkan pantauan, wanita yang menjadi korban ini mengungkapkan bahwa dirinya telah terpedaya dengan rayuan oknum tersebut hingga ratusan juta rupiah miliknya ludes. Lantaran tidak ada itikad untuk mengembalikan uang, korban akhirnya mengunggah di medsos.

BACA JUGA:

"Tiktok please do your magic. Tolong bantu saya, saya stress bisa bun** di**. Laporan ke Propam Mabes Polri apakah laporan ini telah diusut," kata akun tersebut dikutip pada Selasa (31/10/2023).

"Polisi ini nipu hampir 200 juta, kehipan (kehidupan) hedonisme dari saya.. mobil dan rumah banyak.. baju branded, judi bola.. saya minta uang pinjaman beliau dikembalikan," lanjutnya.

BACA JUGA:

Menurut korban, dirinya merupakan wanita yang dimanfaatkan oleh oknum tersebut. Bahkan saat mendatangi rumah oknum, pihak keluarga tidak merespons bahkan laporan di tingkat Polres.

"Tolong Pak Kapolri, Kadiv Propam, tolong bantu proses laporan saya," tuturnya. Adapun, postingan yang diunggah oleh korban tersebut telah viral dan ditonton belasan ribu pengguna.

Menanggapi hal ini, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurut Gidion, pihaknya telah melakukan upaya penindakan termasuk penyelidikan kasus ini.