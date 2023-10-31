Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditipu Ratusan Juta, Seorang Wanita Laporkan Anggota Polres Jakut ke Propam Mabes

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:04 WIB
Ditipu Ratusan Juta, Seorang Wanita Laporkan Anggota Polres Jakut ke Propam Mabes
Kapolres Jakut Gidion Arif/Foto: Yohannes Tobing
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya, mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara berinisial Aiptu HS. Aksi tipu yang diterimanya, diviralkan di media sosial Tiktok akun @h.s.cold

Berdasarkan pantauan, wanita yang menjadi korban ini mengungkapkan bahwa dirinya telah terpedaya dengan rayuan oknum tersebut hingga ratusan juta rupiah miliknya ludes. Lantaran tidak ada itikad untuk mengembalikan uang, korban akhirnya mengunggah di medsos.

 BACA JUGA:

"Tiktok please do your magic. Tolong bantu saya, saya stress bisa bun** di**. Laporan ke Propam Mabes Polri apakah laporan ini telah diusut," kata akun tersebut dikutip pada Selasa (31/10/2023).

"Polisi ini nipu hampir 200 juta, kehipan (kehidupan) hedonisme dari saya.. mobil dan rumah banyak.. baju branded, judi bola.. saya minta uang pinjaman beliau dikembalikan," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Menurut korban, dirinya merupakan wanita yang dimanfaatkan oleh oknum tersebut. Bahkan saat mendatangi rumah oknum, pihak keluarga tidak merespons bahkan laporan di tingkat Polres.

"Tolong Pak Kapolri, Kadiv Propam, tolong bantu proses laporan saya," tuturnya. Adapun, postingan yang diunggah oleh korban tersebut telah viral dan ditonton belasan ribu pengguna.

Menanggapi hal ini, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurut Gidion, pihaknya telah melakukan upaya penindakan termasuk penyelidikan kasus ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement