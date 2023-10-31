Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kala Relawan Ganjar Bedah Basecamp Ojek Online di Kemayoran Jakpus

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:10 WIB
Kala Relawan Ganjar Bedah <i>Basecamp</i> Ojek Online di Kemayoran Jakpus
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo -- Bacapres Partai Perindo -- yang tergabung dalam Kajol Indonesia melanjutkan aksi sosial kepada masyarakat. Teranyar, mereka mengadakan bedah basecamp bagi para driver ojek online (ojol) yang ada di Jakarta Pusat.

Para pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu membedah basecamp ojol milik Komunitas Air Mancur di Jalan E-2 Raya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Juru Bicara Kajol Indonesia, Risnandar mengatakan kehadiran mereka mendapat sambutan positif dari rekan sesama ojol dan warga setempat.

"Berkat bedah basecamp ini, para rekan ojol punya tempat istirahat yang lebih layak ketika mencari nafkah," ujar dia, Jumat (27 Oktober 2023.

Dia menyebut bedah basecamp bersamaan dengan pendirian posko pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu berjalan lancar dan kondusif.

"Teman-teman komunitas BC Air Mancur sangat merasakan manfaat yang diberikan oleh Kajol Indonesia," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
