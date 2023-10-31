Diguyur Hujan Badai, Dua Kecamatan di Bogor Terdampak

BOGOR - Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan data sementara, ada dua kecamatan yang terdampak.

"Data sementara Ciomas dan Dramaga," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat dalam keterangannya, Selasa (31/10/2023).

Untuk di wilayah Kecamatan Ciomas berada di Desa Ciapus dengan 10 rumah terdampak dan 4 pohon tumbang, Desa Pagelaran 15 rumah terdampak, Desa Ciomas Rahayu 17 rumah terdampak serta Desa Padasuka 5 rumah terdampak dan 2 pohon tumbang.

"Atap Kantor Kecamatan Ciomas ambruk," tambahnya.