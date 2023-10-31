Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Petugas Imigrasi dan WN Korsel Sempat Keluar Bareng, Sebelum Tewas

Polisi Ungkap Petugas Imigrasi dan WN Korsel Sempat Keluar Bareng, Sebelum Tewas
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Tri Fattah Firdaus alias TS sempat keluar bareng Warga Negara (WN) Korea Selatan berisinial KH sempat keluar bareng sebelum pagi dini hari tewas terjatuh dari lantai 19 Apartemen Metro Garden, Parung Jaya, Karang Tengah, Tangerang.

"Ya mereka sempat keluar bersama-sama kemudian pada pukul 02.00 WIB kurang lebih kembali ke apartemen," kata Kasubdit 4 Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Samian kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

 BACA JUGA:

Samian mengaku masih mendalami lokasi pertemuan Tri Fattah dengan KH. Termasuk kemungkinan keduanya bertemu di sebuah tempat hiburan malam.

"Itu masih kita dalami mereka keluar ke mana itu masih didalami," ujarnya.

 BACA JUGA:

Lebih jauh, Samian mengatakan Tri Fattah dan KH sudah saling kenal lama. "Mereka sudah kenal cukup lama karena kebetulan memang (KH) pernah dilakukan penahanan di rumah detensi Kalideres," tutur Samian.

Sebelumnya, petugas imigrasi Tri Fattah Firdaus alias TS ditemukan tewas terjatuh dari lantai 19 Apartemen Metro Garden, Parung Jaya, Karang Tengah, Tangerang (27/10/2023) lalu. Tri Fattah diduga menjadi korban pembunuhan oleh Warga Negara (WN) Korea Selatan berisinial KH.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, ada luka di tubuh Tri Fattah. Selain itu, ada bercak darah di kamar apartemen yang dihuni KH.

Halaman:
1 2
      
