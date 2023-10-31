Tragis! Remaja Tewas Dibacok Gengster di Bekasi

BEKASI - Seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas akibat terkena sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh kawanan gengster. Korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh pihak keluarga, namun nahas nyawa tidak tertolong akibat kehabisan darah.

Ahmad Agil Fajar Udinsyah (21), warga Kampung Buwek, Desa Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mengalami luka di bagian paha sebelah kanan dan di bagian pinggul.

BACA JUGA:

Menurut keluarga korban, Marjan, kejadian tersebut tidak jauh dari rumah korban dan saat itu korban sedang berada di rumah. Tiba-tiba korban mendengar ada suara keributan di jalan raya CBL, kemudian korban ke luar dan melihat sudah ada dua kelompok gengster yang akan tawuran.

Tiba – tiba sekelompok kawanan gengster langsung menyerang korban dengan senjata tajam hingga mengenai bagian paha sebelah kanan dan bagian pinggul.

BACA JUGA:

"Dia enggak ikut tawuran, tahu-tahu ramai di jalan, dia keluar. Posisi dia keluar, orang yang tawuran udah masuk ke dalam, mungkin dia lari terus diserang," kata Marjan.

Kemudian sekelompok kawanan gengster melarikan diri. Korban yang saat itu sudah tidak berdaya dan bersimbah darah langsung dibawa ke klinik terdekat oleh pihak keluarga.

Namun, karena keterbatasan peralatan, korban dirujuk ke RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi. Namun nahas nyawa korban tidak tertolong akibat kehabisan darah.