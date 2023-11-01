Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

iNews TV Raih Penghargaan Apresiasi Media dari Kapolri

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |00:07 WIB
iNews TV Raih Penghargaan Apresiasi Media dari Kapolri
Inews TV raih penghargaan dari Kapolri (Foto: MPI)
JAKARTA - iNews TV meraih penghargaan media yang berperan aktif dalam pemberitaan positif kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Humas Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).

"Selanjutnya apresiasi kepada media yang berperan aktif dalam pemberian positif Polri, media televisi iNews TV," kata pembawa acara, Selasa (31/10/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, penghargaan itu diberikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Piagam penghargaan diterima langsung oleh Managing Director iNews Media Group Prabu Revolusi.

Selain inews TV, penghargaan juga diberikan kepada media online. MNC portal Indonesia meraih penghargaan itu. Penghargaan tersebut diterima Pemimpin Redaksi iNews.id Zen Teguh, Wakil Pimpinan Redaksi Sindonews.com Puguh Hariyanto, dan Wakil Pimpinan Redaksi Okezone.com Fetra Hariandja.

Terlihat para penerima penghargaan naik ke atas panggung sesuai instruksi pembawa acara. Selanjutnya Kapolri memberikan selamat dengan berjabat tangan kepada para penerima penghargaan.

