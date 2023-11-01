Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Catat DKI Jakarta Tertinggi Kerawanan Kampanye SARA di Medsos

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |00:47 WIB
Bawaslu Catat DKI Jakarta Tertinggi Kerawanan Kampanye SARA di Medsos
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

BOGOR - Penyebaran kampanye bermuatan SARA, hoax, dan ujaran kebencian di media sosial (medsos) pada Pemilu 2024 harus menjadi perhatian semua pihak. Medsos sendiri kerap digunakan oleh penyelenggara maupun peserta Pemilu untuk mengkampanyekan masing-masing agendanya pada Pemilu 2024.

Medsos menjadi instrumen yang dinilai paling efektif untuk mengkampanyekan agenda atau penyelebarluasan informasi. Penggunan media sosial telah menjadi pasar politik yang luas dan efektif dalam mendukung pemenangan kandidat maupun partai pada pemilu.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa 2 Internet Indonesia (APJII) pada 2023 penetrasi internet mencapai 215,6 juta atau 78,19% dari jumlah penduduk Indonesia. Mayoritas penggunan internet aktif mengkases media sosial, YouTube (65,41%), Facebook (60,24%), Instagram (30,51%) dan TikTok (26,80%).

Selain itu, hampir seluruh pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan media chat. 98,63% menggunakan Whatsapp, 46% pengguna facebook masanger, 12,91% pengguna telegram, dan 10,72% aktif menggunakan direct massage di Instagram.

Beberapa pola penyebaran kampanye SARA, hoaks dan ujaran kebencian yang ditransmisi melalui media sosial terjadi pada Pemilu 2019. Pertama, serangan yang ditujukan pada kandidat, partai atau kubu yang bertarung dalam Pilpres.

Saling serang antarkubu dilakukan baik yang mengandung unsur SARA, hoax, mupun ujaran kebencian. Selain itu, terjadi juga pola penyebaran hoax yang menyasar pada pemerintah dan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu.

