HOME NEWS NASIONAL

Bahas Percepatan SDM Unggul Umat Islam, Waketum DMI Bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |00:56 WIB
Bahas Percepatan SDM Unggul Umat Islam, Waketum DMI Bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia
Waketum DMI Syafruddin bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua ASFA Foundation yang juga Waketum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa di kantornya, Riyadh, Selasa 31 Oktober 2023.

Pertemuan keduanya membahas perdamaian dunia, pendidikan, dan kemanusiaan serta khususnya rencana penyelenggaraan Konferensi Cendekiawan Muskim Dunia yang akan dihadiri oleh para tokoh etnis dan agama dari belahan dunia.

Syaikh Al-Isa menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadi contoh negara yang berhasil mengelola keragaman, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakatnya.

Sementara itu, Syafruddin mengapresiasi peran Rabithah dalam konteks perdamaian dunia dan kerja sama antar budaya.

Keduanya juga sepakat tentang pentingnya menjalin kerja sama dalam rangka percepatan sumber daya manusia unggul umat Islam, khususnya di Indonesia.

