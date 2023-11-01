Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Usulkan Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Begini Pertimbangannya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |01:03 WIB
Jokowi Usulkan Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Begini Pertimbangannya
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Agus akan menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa alasan Presiden Jokowi mengusulkan Agus Subiyanto setelah mempertimbangkan segala aspek, di antaranya profesionalisme hingga kebutuhan strategis pertahanan negara.

"Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih Panglima TNI, dengan mempertimbangkan berbagai aspek: kualifikasi kepangkatan, kepemimpinan, profesionalisme, rotasi antar matra, serta berdasarkan kebutuhan strategis pertahanan negara," kata Ari dalam keterangannya, Selasa (31/10/2023).

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan pengganti calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudi Margono. Hal itu disampaikan Puan usai melakukan sidang parpurna Ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa 31 Oktober 2023.

"Dan pada kesempatan ini saya akan umumkan nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, nama yang diusulkan presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai KSAD," kata Puan saat jumpa pers di Gedung Nusantara III DPR RI.

(Fakhrizal Fakhri )

      
