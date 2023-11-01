Gunung Kawi dan Berdirinya Kerajaan Singasari di Kitab Negarakretagama

JAKARTA - Jauh sebelum nama mitos pesugihan Gunung Kawi disebutkan pada Kakawin Negarakretagama berkaitan dengan Kerajaan Singasari. Di kakawin yang ditulis Prapanca itu Gunung Kawi disebutkan secara gamblang menjadi salah satu berdirinya Kerajaan Singasari. Pembentukan Kerajaan Singasari ini diuraikan dalam Pupuh 40, yang terdiri dari lima pada.

Prapanca mulai dengan uraiannya, bahwa pada tahun Saka 1104 atau tahun Masehi 1182 ada seorang raja besar yang perwirayuda, seakan-akan putra dewa terkenal sebagai putra batara Girinata. Semua orang tunduk bakti menyembah dengan segan terhadap beliau.

Beliau masyhur dengan nama Ranggah Rajasa, penggempur musuh, pahlawan bijak. Lokasinya pada Dusun Agung di sebelah timur Gunung Kawi, makmur karena bermacam-macam hasilnya, itulah kuwu tempat kementeriannya.

Nama dusun itu Kutaraja, terlalu padat penduduknya. Di situ putra Sri Girinata menunaikan dharmanya, melatih keperwiraannya, menenteramkan para budiman, melatih keperwiraaannya, menenteramkan para budiman, menjinakkan penjahat, mempertinggi kesejahteraan rakyat yang setia bakti kepadanya.

Sebagaimana dikutip dari "Menuju Puncak Kemegahan : Sejarah Kerajaan Majapahit" dari Prof. Slamet Muljana, pada tahun saka 1144, beliau menyerang raja Kediri, sang adiperwira Kretajaya kalah, terkepung bahaya, lari masuk pertapaan yang sunyi-sepi; semua pengiring, pemuka prajurit yang tertinggal di kerajaan, disirnakan.

Dikisahkan pada Prapanca sesudah raja Kediri tunduk, seluruh Jawa diam dalam ketakutan, emua raja datang menyembah serta membawa segala macam hasil daerahnya. Bersatulah Janggala dan Kediri di bawah satu raja sakti. Di situlah tempat pendidikan dan kelahiran para raja yang akan memberi kegirangan kepada dunia.