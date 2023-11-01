Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Kawi dan Berdirinya Kerajaan Singasari di Kitab Negarakretagama

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:29 WIB
Gunung Kawi dan Berdirinya Kerajaan Singasari di Kitab Negarakretagama
Gunung Kawi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jauh sebelum nama mitos pesugihan Gunung Kawi disebutkan pada Kakawin Negarakretagama berkaitan dengan Kerajaan Singasari. Di kakawin yang ditulis Prapanca itu Gunung Kawi disebutkan secara gamblang menjadi salah satu berdirinya Kerajaan Singasari. Pembentukan Kerajaan Singasari ini diuraikan dalam Pupuh 40, yang terdiri dari lima pada.

Prapanca mulai dengan uraiannya, bahwa pada tahun Saka 1104 atau tahun Masehi 1182 ada seorang raja besar yang perwirayuda, seakan-akan putra dewa terkenal sebagai putra batara Girinata. Semua orang tunduk bakti menyembah dengan segan terhadap beliau.

Beliau masyhur dengan nama Ranggah Rajasa, penggempur musuh, pahlawan bijak. Lokasinya pada Dusun Agung di sebelah timur Gunung Kawi, makmur karena bermacam-macam hasilnya, itulah kuwu tempat kementeriannya.

Nama dusun itu Kutaraja, terlalu padat penduduknya. Di situ putra Sri Girinata menunaikan dharmanya, melatih keperwiraannya, menenteramkan para budiman, melatih keperwiraaannya, menenteramkan para budiman, menjinakkan penjahat, mempertinggi kesejahteraan rakyat yang setia bakti kepadanya.

Sebagaimana dikutip dari "Menuju Puncak Kemegahan : Sejarah Kerajaan Majapahit" dari Prof. Slamet Muljana, pada tahun saka 1144, beliau menyerang raja Kediri, sang adiperwira Kretajaya kalah, terkepung bahaya, lari masuk pertapaan yang sunyi-sepi; semua pengiring, pemuka prajurit yang tertinggal di kerajaan, disirnakan.

Dikisahkan pada Prapanca sesudah raja Kediri tunduk, seluruh Jawa diam dalam ketakutan, emua raja datang menyembah serta membawa segala macam hasil daerahnya. Bersatulah Janggala dan Kediri di bawah satu raja sakti. Di situlah tempat pendidikan dan kelahiran para raja yang akan memberi kegirangan kepada dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/13/340/2779980/mutahkan-awan-panas-guguran-status-gunung-karangetang-siaga-level-iii-cxIKpnMxB0.jpg
Muntahkan Awan Panas Guguran, Status Gunung Karangetang Siaga Level III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/13/340/2779977/gunung-api-karangetang-4-kali-muntahkan-awan-panas-usai-erupsi-februari-pvj9aKB6WO.jpg
Gunung Api Karangetang 4 Kali Muntahkan Awan Panas Usai Erupsi Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/10/340/2778833/gunung-api-karangetang-keluarkan-guguran-lava-pvmbg-tingkatkan-kewaspadaan-gEqnWlZH1m.jpg
Gunung Api Karangetang Keluarkan Guguran Lava, PVMBG : Tingkatkan Kewaspadaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/25/340/2771201/gunung-karangetang-keluarkan-awan-panas-masyarakat-diminta-waspada-VHdGL4qcii.jpg
Gunung Karangetang Keluarkan Awan Panas, Masyarakat Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/17/337/2766625/aktivitas-gunung-karangetang-meningkat-muntahkan-luncuran-lava-pagi-ini-vXlLVfmIzP.jpg
Aktivitas Gunung Karangetang Meningkat, Muntahkan Luncuran Lava Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/28/340/2523873/sinar-api-teramati-di-kawah-gunung-karangetang-warga-diminta-waspada-ppadRGv2KZ.jpg
Sinar Api Teramati di Kawah Gunung Karangetang, Warga Diminta Waspada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement